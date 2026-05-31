Пять хоккеистов покинули «Салават Юлаев» в связи с истечением сроков контрактов. Уфимский клуб покинули нападающие Александр Хохлачёв, Артём Пименов, Пётр Хохряков, Владимир Бутузов и Денис Ян. Об этом сообщил официальный сайт «Салавата Юлаева».

Хохлачёв присоединился к уфимскому клубу 25 сентября, подписав пробный контракт, а затем и полноценное соглашение. На его счету 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также три игры в плей-офф.

Пименов с 2014 года выступал в системе клуба, в том числе за «Толпар» и «Торос». За семь лет в «Салавате Юлаеве» нападающий провёл 299 матчей в КХЛ и набрал 68 (21+47) очков, став вместе с командой бронзовым призёром в сезоне-2024/2025.

Хохряков выступал за уфимский клуб с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2026-й, став вместе с командой двукратным бронзовым призёром КХЛ.

Бутузов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года. За это время нападающий провёл за уфимский клуб 21 матч, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Ян выступал за «Салават Юлаев» в сентябре 2024 года. За это время нападающий провёл за уфимский клуб 120 матчей, в которых набрал 42 (28+14) очка, став вместе с командой бронзовым призёром в сезоне-2024/2025.