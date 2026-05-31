Норвегия ведёт 2:0 у Канады после второго периода в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. После второго периода счёт 2:0 в пользу норвежской сборной. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Норвегия открыла счёт в первом периоде благодаря голу Матиаса Эмилио Петтерсена после грубой ошибки голкипера сборной Канады Джета Гривза, потерявшего шайбу за своими воротами. Вторую шайбу норвежцы забросили в середине второго периода — отличился Стиан Сольберг.

В первом полуфинале канадцы проиграли финнам со счётом 2:4, а во втором — норвежцы потерпели поражение от швейцарцев (0:6).

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия. Действующим чемпионом мира является сборная США.