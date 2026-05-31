Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Норвегия ведёт 2:0 у Канады после второго периода в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею

Норвегия ведёт 2:0 у Канады после второго периода в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. После второго периода счёт 2:0 в пользу норвежской сборной. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

Норвегия открыла счёт в первом периоде благодаря голу Матиаса Эмилио Петтерсена после грубой ошибки голкипера сборной Канады Джета Гривза, потерявшего шайбу за своими воротами. Вторую шайбу норвежцы забросили в середине второго периода — отличился Стиан Сольберг.

В первом полуфинале канадцы проиграли финнам со счётом 2:4, а во втором — норвежцы потерпели поражение от швейцарцев (0:6).

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android