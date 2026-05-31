«Самый слабый руководитель за всё время». Плющев — о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф был включён в Зал славы организации.

«А что такого выдающегося сделал Тардиф, чтобы его включили в Зал славы? Думаю, что он самый слабый руководитель ИИХФ за всё время. Считаю, что он за годы своего управления федерацией ничего не сделал. Казалось бы, ИИХФ должна способствовать развитию хоккея по всей планете, но Тардиф же этого не делал. Наоборот, к нему есть определённые вопросы, которые лежат на поверхности. «Свой свояка видит издалека» — я бы так прокомментировал это решение», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Тардиф был выбран главой организации в 2021 году. При нём после февраля 2022 года сборные России и Беларуси не были допущены до участия в международных соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета, в том числе и на Олимпиаду этого года.