«Макдэвида мы точно не подпишем». Гендиректор «Торпедо» — о селекции клуба в межсезонье

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о селекционных планах клуба. 1 июня в КХЛ открывается рынок свободных агентов, который ознаменует официальный старт межсезонья в лиге.

– Удивите ли вы чем-то хоккейную общественность на трансферном рынке, будут ли в исполнении «Торпедо» подписания с вау-эффектом?

– Мне сложно сказать, что и для кого вау-эффект. Коннора Макдэвида мы точно не подпишем. Его, я думаю, в принципе ни одна из команд лиги не подпишет, а что касается хороших, качественных хоккеистов, они у нас действительно появятся.

– Будут ли среди них громкие имена по меркам КХЛ?

– Опять же, «громкость» у каждого своя, но я считаю, что да. Среди наших новобранцев будут хоккеисты, которые на хорошем счету в лиге, — цитирует Забугу «Матч ТВ».