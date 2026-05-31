Канада — Норвегия, результат матча 31 мая 2026 года, счет 2:3 ОТ, ЧМ по хоккею 2026

Канада сенсационно проиграла Норвегии в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею
В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

Норвегия открыла счёт в первом периоде благодаря голу Матиаса Эмилио Петтерсена после грубой ошибки голкипера сборной Канады Джета Гривза, потерявшего шайбу за своими воротами. Вторую шайбу норвежцы забросили в середине второго периода — отличился Стиан Сольберг. За полторы минуты до конца третьего периода Роберт Томас отквитал одну шайбу. За семь секунд до конца третьего периода Томас оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержала сборная Норвегии благодаря голу Ноа Стеена.

Таким образом, сборная Норвегии впервые в истории стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира. Канада завершила турнир на четвёртом месте.

В первом полуфинале канадцы проиграли финнам со счётом 2:4, а во втором — норвежцы потерпели поражение от швейцарцев (0:6). В финальном матче встретятся сборные Швейцарии и Финляндии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность
