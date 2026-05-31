Канада сравняла счёт в матче за бронзу с Норвегией за 7 секунд до конца третьего периода

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. После третьего периода счёт 2:2.

Норвегия открыла счёт в первом периоде благодаря голу Матиаса Эмилио Петтерсена после грубой ошибки голкипера сборной Канады Джета Гривза, потерявшего шайбу за своими воротами. Вторую шайбу норвежцы забросили в середине второго периода — отличился Стиан Сольберг. За полторы минуты до конца третьего периода Роберт Томас отквитал одну шайбу. За семь секунд до конца третьего периода Томас оформил дубль и перевёл матч в овертайм.

В первом полуфинале канадцы проиграли финнам со счётом 2:4, а во втором — норвежцы потерпели поражение от швейцарцев (0:6). В финальном матче встретятся сборные Швейцарии и Финляндии.