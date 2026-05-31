Сборная Норвегии впервые в истории стала обладателем медалей чемпионата мира по хоккею

Комментарии

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

Для сборной Норвегии эти медали стали первыми в истории страны на чемпионатах мира по хоккею. Канадская сборная завершила турнир на четвёртом месте.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.

В финальном матче чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Швейцарии и Финляндии. Решающая встреча турнира начнётся в 21:20 мск.

