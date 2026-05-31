Сборная Канады не смогла выиграть медали на третьем чемпионате мира по хоккею подряд
В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.
ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44 0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29 1:2 Томас – 58:44 2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52 2:3 Стеен – 63:32
Сборная Канады не смогла завоевать медали на третьем чемпионате мира подряд. В прошлом году канадская сборная уступила Дании со счётом 1:2 на стадии четвертьфинала. В 2024 году сборная Канады в полуфинальном матче уступила Швейцарии со счётом 2:3 по буллитам, а в матче за бронзовые медали проиграла Швеции — 2:4.
В текущем сезоне взрослая сборная Канады также уступила в финальном матче Олимпиады сборной США (1:2 ОТ).
