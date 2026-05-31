Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады не смогла выиграть медали на третьем чемпионате мира по хоккею подряд

Сборная Канады не смогла выиграть медали на третьем чемпионате мира по хоккею подряд
Комментарии

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

Сборная Канады не смогла завоевать медали на третьем чемпионате мира подряд. В прошлом году канадская сборная уступила Дании со счётом 1:2 на стадии четвертьфинала. В 2024 году сборная Канады в полуфинальном матче уступила Швейцарии со счётом 2:3 по буллитам, а в матче за бронзовые медали проиграла Швеции — 2:4.

В текущем сезоне взрослая сборная Канады также уступила в финальном матче Олимпиады сборной США (1:2 ОТ).

Материалы по теме
Канада сенсационно проиграла Норвегии в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android