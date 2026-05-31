Сборная Канады по хоккею в последний раз выигрывала бронзовые медали на ЧМ-1995
В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

Сборная Канады в последний раз выигрывала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею в 1995 году. Тогда канадцы со счётом 4:1 в матче за бронзу обыграли сборную Чехии. После этого канадская сборная потерпела шесть подряд поражений в матчах за третье место на чемпионате мира (1999, 2000, 2006, 2018, 2024, 2026).

ЧМ-1999: Канада — Швеция — 2:3;
ЧМ-2000: Канада — Финляндия — 1:2;
ЧМ-2006: Канада — Финляндия — 0:5;
ЧМ-2018: Канада — США — 1:4;
ЧМ-2024: Канада — Швеция — 2:4;
ЧМ-2026: Канада — Норвегия — 2:3 ОТ.

Сборная Норвегии впервые в истории стала обладателем медалей чемпионата мира по хоккею.

