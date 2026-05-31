Сборная Канады по хоккею в последний раз выигрывала бронзовые медали на ЧМ-1995

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

Сборная Канады в последний раз выигрывала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею в 1995 году. Тогда канадцы со счётом 4:1 в матче за бронзу обыграли сборную Чехии. После этого канадская сборная потерпела шесть подряд поражений в матчах за третье место на чемпионате мира (1999, 2000, 2006, 2018, 2024, 2026).

ЧМ-1999: Канада — Швеция — 2:3;

ЧМ-2000: Канада — Финляндия — 1:2;

ЧМ-2006: Канада — Финляндия — 0:5;

ЧМ-2018: Канада — США — 1:4;

ЧМ-2024: Канада — Швеция — 2:4;

ЧМ-2026: Канада — Норвегия — 2:3 ОТ.

Сборная Норвегии впервые в истории стала обладателем медалей чемпионата мира по хоккею.