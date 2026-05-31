«Хоккейная лихорадка вернулась в Норвегию». Защитник норвежской сборной — о бронзе ЧМ

Защитник сборной Норвегии Кристиан Эстби высказался о победе над сборной Канады (3:2 ОТ) в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2026 года. Это первые награды в истории норвежской сборной на чемпионатах мира по хоккею.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

«Мы чувствовали, что можем обыграть кого угодно. Наш план сегодня заключался в том, чтобы просто идти вперёд. Это грандиозно. Хоккейная лихорадка вернулась в Норвегию. Надеюсь, сегодня мы начали что-то новое и сможем привлечь больше людей к игре, поспособствовать строительству катков в стране. Надеюсь, это станет поворотным моментом», — цитирует Эстби пресс-служба ИИХФ.

