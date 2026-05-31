«Нужно отдать должное сопернику». Форвард Канады — о поражении Норвегии за бронзу ЧМ

Нападающий сборной Канады Роберт Томас высказался о поражении от Норвегии (2:3 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2026 года. Форвард оформил дубль за минуту с небольшим, сравняв счёт за семь секунд до конца третьего периода.

«Нужно отдать им должное. Они играли упорно, воспользовались нашими ошибками, у нас было много моментов, которые мы не реализовали. Они показали действительно сильную игру, а мы сыграли недостаточно хорошо», — цитирует Томаса пресс-служба ИИХФ.

Сборная Канады в последний раз выигрывала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею в 1995 году. Тогда канадцы со счётом 4:1 в матче за бронзу обыграли сборную Чехии. После этого канадская сборная потерпела шесть подряд поражений в матчах за третье место на чемпионатах мира (1999, 2000, 2006, 2018, 2024, 2026).