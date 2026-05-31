Маклин Селебрини оценил поражение Канады от Норвегии в матче за бронзу чемпионата мира

Капитан сборной Канады Маклин Селебрини оценил поражение от Норвегии (2:3 ОТ) в матче за бронзовые медали чемпионата мира.

«Соперник играл хорошо. Если оглядываться на весь турнир, думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Разочарованы тем, как завершился турнир.

Наше спасение в концовке матча? Никогда не сдаёмся, просто старались забросить хотя бы одну шайбу. Мы сражались до конца, отстойно, что мы не смогли победить.

Что значит для меня быть капитаном Канады на чемпионате мира? Самая большая честь для меня. Это был незабываемый опыт. Очень жаль, что мы не смогли реализовать свой потенциал, учитывая состав, который у нас здесь был», — цитирует Селебрини пресс-служба ИИХФ.