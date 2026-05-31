«Просто трата времени». Форвард сборной Канады — о завершении чемпионата мира без медалей

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал поражение от Норвегии (2:3 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

«Очень разочарованы. Мы были переиграны в последних двух матчах на турнире. Здесь уже почти месяц, но в итоге уезжаем ни с чем. Думаю, наша команда гораздо мастеровитее соперников. Но они сражались всей командой и нашли способ обыграть нас. Можем извлечь опыт из этих поражений, ведь мы так и не показали, на что способны. Это ужасное чувство — уезжать отсюда без медалей. Просто трата времени», — цитирует О'Райлли пресс-служба ИИХФ.

Канада осталась без медалей на третьем чемпионате мира подряд.