Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Просто трата времени». Форвард сборной Канады — о завершении чемпионата мира без медалей

«Просто трата времени». Форвард сборной Канады — о завершении чемпионата мира без медалей
Комментарии

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал поражение от Норвегии (2:3 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

«Очень разочарованы. Мы были переиграны в последних двух матчах на турнире. Здесь уже почти месяц, но в итоге уезжаем ни с чем. Думаю, наша команда гораздо мастеровитее соперников. Но они сражались всей командой и нашли способ обыграть нас. Можем извлечь опыт из этих поражений, ведь мы так и не показали, на что способны. Это ужасное чувство — уезжать отсюда без медалей. Просто трата времени», — цитирует О'Райлли пресс-служба ИИХФ.

Канада осталась без медалей на третьем чемпионате мира подряд.

Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Канада сенсационно проиграла Норвегии в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android