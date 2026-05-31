Главный тренер Канады подвёл итог выступления сборной на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Канады Миша Донсков подвёл итоги выступления на чемпионате мира по хоккею 2026 года. В матче за бронзу канадская сборная уступила Норвегии со счётом 2:3 в овертайме.

«Мы слишком долго искали свою игру. Мы старались найти её на протяжении второго и третьего периода, но это заняло слишком много времени. Отдаю должное сопернику. Они сражались всей командой, отлично оборонялись.

У нас в составе были игроки мирового класса, отличные лидеры. Мне посчастливилось работать с тремя отличными тренерами. Я запомню много хороших моментов, но, к сожалению, турнир завершился не так, как мы планировали», — цитирует Донскова пресс-служба ИИХФ.