Главный тренер Канады подвёл итог выступления сборной на чемпионате мира — 2026
Главный тренер сборной Канады Миша Донсков подвёл итоги выступления на чемпионате мира по хоккею 2026 года. В матче за бронзу канадская сборная уступила Норвегии со счётом 2:3 в овертайме.
ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44 0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29 1:2 Томас – 58:44 2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52 2:3 Стеен – 63:32
«Мы слишком долго искали свою игру. Мы старались найти её на протяжении второго и третьего периода, но это заняло слишком много времени. Отдаю должное сопернику. Они сражались всей командой, отлично оборонялись.
У нас в составе были игроки мирового класса, отличные лидеры. Мне посчастливилось работать с тремя отличными тренерами. Я запомню много хороших моментов, но, к сожалению, турнир завершился не так, как мы планировали», — цитирует Донскова пресс-служба ИИХФ.
