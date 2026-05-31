«Начинается новая эпоха норвежского хоккея». Премьер-министр Норвегии — о бронзе ЧМ-2026
Поделиться
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал победу норвежской сборной над Канадой (3:2 ОТ) в матче за бронзовые медали на чемпионате мира-2026. Норвегия впервые в своей истории завоевала медаль чемпионата мира.
ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44 0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29 1:2 Томас – 58:44 2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52 2:3 Стеен – 63:32
«Невероятный и исторический день – победная шайба в овертайме, решившая всё в формате sudden death («внезапная смерть» или «правило золотого гола» – Прим. «Чемпионата»). Браво, хоккейная сборная! Мы празднуем. Для норвежского хоккея начинается новая эпоха. Наконец-то!» – написал Стёре в соцсети.
По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.
Комментарии
- 31 мая 2026
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:40
-
20:10
-
19:35
-
19:07
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:40
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:40
-
17:09
-
16:45
-
16:07
-
15:54
-
15:32
-
15:06
-
14:48
-
14:28
-
14:08
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:40
-
12:16
-
12:14
-
12:00