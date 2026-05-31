«Начинается новая эпоха норвежского хоккея». Премьер-министр Норвегии — о бронзе ЧМ-2026

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал победу норвежской сборной над Канадой (3:2 ОТ) в матче за бронзовые медали на чемпионате мира-2026. Норвегия впервые в своей истории завоевала медаль чемпионата мира.

«Невероятный и исторический день – победная шайба в овертайме, решившая всё в формате sudden death («внезапная смерть» или «правило золотого гола» – Прим. «Чемпионата»). Браво, хоккейная сборная! Мы празднуем. Для норвежского хоккея начинается новая эпоха. Наконец-то!» – написал Стёре в соцсети.

По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.