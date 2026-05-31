«Начинается новая эпоха норвежского хоккея». Премьер-министр Норвегии — о бронзе ЧМ-2026

«Начинается новая эпоха норвежского хоккея». Премьер-министр Норвегии — о бронзе ЧМ-2026
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал победу норвежской сборной над Канадой (3:2 ОТ) в матче за бронзовые медали на чемпионате мира-2026. Норвегия впервые в своей истории завоевала медаль чемпионата мира.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

«Невероятный и исторический день – победная шайба в овертайме, решившая всё в формате sudden death («внезапная смерть» или «правило золотого гола» – Прим. «Чемпионата»). Браво, хоккейная сборная! Мы празднуем. Для норвежского хоккея начинается новая эпоха. Наконец-то!» – написал Стёре в соцсети.

По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.

