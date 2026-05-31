Главный тренер сборной Норвегии: не могу поверить, что мы выиграли бронзовые медали

Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен высказался о победе над сборной Канады (3:2 ОТ) в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2026 года. Это первые награды в истории норвежской сборной на чемпионатах мира по хоккею.

«Горжусь тем, чего мы добились на этом турнире. Не могу поверить, что мы выиграли бронзовые медали. Долгие годы не могли даже пройти в четвертьфинал и выйти из группы. Не знаю, что случилось в этом году (улыбается). На этом турнире у нас был отличный сплав молодых и опытных игроков. Ребята получали удовольствие и выкладывались на полную», — цитирует Торесена пресс-служба ИИХФ.