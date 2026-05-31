Главный тренер сборной Норвегии: не могу поверить, что мы выиграли бронзовые медали
Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен высказался о победе над сборной Канады (3:2 ОТ) в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2026 года. Это первые награды в истории норвежской сборной на чемпионатах мира по хоккею.
ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44 0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29 1:2 Томас – 58:44 2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52 2:3 Стеен – 63:32
«Горжусь тем, чего мы добились на этом турнире. Не могу поверить, что мы выиграли бронзовые медали. Долгие годы не могли даже пройти в четвертьфинал и выйти из группы. Не знаю, что случилось в этом году (улыбается). На этом турнире у нас был отличный сплав молодых и опытных игроков. Ребята получали удовольствие и выкладывались на полную», — цитирует Торесена пресс-служба ИИХФ.
