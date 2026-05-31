Сергей Широков — о ЧМ-2026: Россия 100% сыграла бы в полуфинале

Олимпийский чемпион Сергей Широков заявил, что сборная России точно дошла бы до полуфинала чемпионата мира — 2026, если бы играла на турнире.

«Мне сложно сказать, какой состав нужно выбрать для участия в чемпионате мира. Если мы вернёмся на международные соревнования, у нас будет очень хорошая команда. Сможем конкурировать на равных с канадцами, американцами и ведущими европейскими командами. Очень жду этого момента, мне хочется, чтобы это побыстрее произошло. Периодически смотрю нынешний чемпионат мира. Полагаю, в полуфинале мы бы там 100-процентно сыграли», — цитирует Широкова «Сила Спорта».

В полуфинал ЧМ-2026 пробились сборные Канады, Норвегии, Швейцарии и Финляндии.