Черкас: такого не должно быть, чтобы норвежцы занимали третье место на чемпионате мира

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе сборной Норвегии над Канадой (3:2 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 в Швейцарии.

«Честно, даже не смотрю чемпионат мира. Для меня удивительно, как Норвегия могла вообще куда-то попасть. Такого не должно быть, чтобы норвежцы занимали третье место. Это говорит о том, что нет России. Конкуренция недостаточная.

Чемпионат мира без России теряет привлекательность и интерес. На турнире появляются команды, которых там быть не должно. Они подменяют Беларусь и Россию. Вот такие результаты и появляются. Уровень турнира объективно упал», — цитирует Черкаса «Советский спорт».