Черкас: такого не должно быть, чтобы норвежцы занимали третье место на чемпионате мира
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе сборной Норвегии над Канадой (3:2 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 в Швейцарии.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

«Честно, даже не смотрю чемпионат мира. Для меня удивительно, как Норвегия могла вообще куда-то попасть. Такого не должно быть, чтобы норвежцы занимали третье место. Это говорит о том, что нет России. Конкуренция недостаточная.

Чемпионат мира без России теряет привлекательность и интерес. На турнире появляются команды, которых там быть не должно. Они подменяют Беларусь и Россию. Вот такие результаты и появляются. Уровень турнира объективно упал», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

