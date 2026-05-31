ХК ЦСКА расторг контракты с вратарём Самоновым и нападающим Зерновым

ХК ЦСКА расторг контракты по соглашению сторон с вратарём Александром Самоновым и нападающим Денисом Зерновым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне 30-летний вратарь провёл 13 матчей за «Салават Юлаев», три из которых завершились победой. Коэффициент надёжности – 3,05 при 88,7% отражённых бросков. Голкипер пополнил состав ЦСКА по ходу сезона и провёл за армейский клуб 19 матчей. Коэффициент надёжности – 2,23 при 90,8% отражённых бросков.

Всего на счету Самонова 273 игры в КХЛ, в которых он одержал 137 побед при коэффициенте надёжности 2,25 с 92,1% отражённых бросков. Александр выступал также за «Витязь», СКА и «Северсталь».

30-летний Зернов в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 70 матчей с учётом плей-офф и набрал 24 (8+16) очка.

