Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На счету форварда 15 очков в 10 матчах — четыре гола и 11 результативных передач.

Второе место в списке бомбардиров турнира занял капитан сборной Канады Маклин Селебрини. На счету канадца 14 очков в 10 матчах — шесть голов и восемь результативных передач.

Тройку лучших бомбардиров прошедшего чемпионата мира замкнул форвард сборной Швейцарии Денис Мальгин, который набрал 13 очков за 10 матчей — забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.

Список лучших бомбардиров ЧМ-2026 по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Бронзу завоевала сборная Норвегии.