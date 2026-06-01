Главная Хоккей Новости

Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто стал лучшим бомбардиром чемпионата мира
Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На счету форварда 15 очков в 10 матчах — четыре гола и 11 результативных передач.

Второе место в списке бомбардиров турнира занял капитан сборной Канады Маклин Селебрини. На счету канадца 14 очков в 10 матчах — шесть голов и восемь результативных передач.

Тройку лучших бомбардиров прошедшего чемпионата мира замкнул форвард сборной Швейцарии Денис Мальгин, который набрал 13 очков за 10 матчей — забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.

Список лучших бомбардиров ЧМ-2026 по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Бронзу завоевала сборная Норвегии.

