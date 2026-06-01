Балцерс и Стеен разделили звание лучшего снайпера ЧМ-2026 по хоккею

Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс и форвард сборной Норвегии Ноа Стеен разделили звание лучшего снайпера прошедшего чемпионата мира по хоккею. Оба хоккеиста забросили по семь шайб. Латвийский игрок сделал это за восемь матчей, тогда как норвежскому понадобилось 10 игр.

По шесть голов в активе форварда сборной Швейцарии Нико Хишира, капитана сборной Канады Маклина Селебрини и нападающего сборной Норвегии Тинуса Люка Коблара.

Список лучших снайперов ЧМ-2026 по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Бронзу завоевала сборная Норвегии.