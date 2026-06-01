Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Балцерс и Стеен разделили звание лучшего снайпера ЧМ-2026 по хоккею

Балцерс и Стеен разделили звание лучшего снайпера ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии

Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс и форвард сборной Норвегии Ноа Стеен разделили звание лучшего снайпера прошедшего чемпионата мира по хоккею. Оба хоккеиста забросили по семь шайб. Латвийский игрок сделал это за восемь матчей, тогда как норвежскому понадобилось 10 игр.

По шесть голов в активе форварда сборной Швейцарии Нико Хишира, капитана сборной Канады Маклина Селебрини и нападающего сборной Норвегии Тинуса Люка Коблара.

Список лучших снайперов ЧМ-2026 по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Бронзу завоевала сборная Норвегии.

Материалы по теме
Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android