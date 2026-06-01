Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швейцария — Финляндия, результат матча 31 мая 2026 года, счет 0:1 ОТ, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею
Комментарии

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская национальная команда и стала обладателем золотых медалей.

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победный гол в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ и в шестой раз взяла серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025, 2026). Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (1995, 2011, 2019, 2022, 2026).

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 в овертайме и впервые в истории стала обладателем медалей чемпионата мира.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Материалы по теме
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Видео
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории
Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android