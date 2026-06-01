Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская национальная команда и стала обладателем золотых медалей.

В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победный гол в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ и в шестой раз взяла серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025, 2026). Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (1995, 2011, 2019, 2022, 2026).

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 в овертайме и впервые в истории стала обладателем медалей чемпионата мира.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.