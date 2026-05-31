Ярославский «Локомотив» расторг контракт с 10 игроками

«Локомотив» расторг контракты по соглашению сторон с вратарём Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым, Андреем Сергеевым, нападающими Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным, Максимом Шалуновым.

Напомним, 1 июня в КХЛ открывается рынок свободных агентов, который ознаменует официальный старт межсезонья в лиге. Уже в понедельник пойдут новости о сделках и трансферах, команды начнут комплектовать свои составы на новый чемпионат.

Ярославский «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Клуб дважды подряд выиграл главный трофей КХЛ.

