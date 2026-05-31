Финальный матч чемпионата мира по хоккею перешёл в овертайм при счёте 0:0

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в эти минуты проходит матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. После основного времени матча счёт 0:0, впереди овертайм.

Ранее Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но пять раз брала серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025). Финляндия — четырёхкратный чемпион мира (1995, 2011, 2019, 2022) и девять раз выиграла серебряные медали (1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021).

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 в овертайме и впервые в истории стала обладателем медалей чемпионата мира.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.