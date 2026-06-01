В воскресенье, 31 мая, состоялись заключительные два матча в рамках чемпионата мира — 2026, который проходил в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В этот день прошли финальная игра и матч за третье место.

Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 31 мая 2026:

Матч за третье место. Канада – Норвегия — 2:3 ОТ;

Финал. Швейцария – Финляндия — 0:1 ОТ.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Напомним, сборная России не сыграла на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.