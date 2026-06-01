Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Швейцарии три финала ЧМ подряд не смогла забросить ни одной шайбы

Сборная Швейцарии три финала ЧМ подряд не смогла забросить ни одной шайбы
Комментарии

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Таким образом, сборная Швейцарии три финала ЧМ подряд не смогла забросить ни одной шайбы.

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

В 2024 году швейцарцы уступили в финале команде Чехии со счётом 0:2. В 2025 году Швейцария проиграла США в решающем матче со счётом 0:1 в овертайме.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ и в шестой раз взяла серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025, 2026).

В матче за третье место сборная Норвегии одолела Канаду со счётом 3:2 в овертайме и впервые в истории выиграла медали чемпионата мира.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории
Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android