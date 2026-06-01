Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Финляндии сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею

Сборная Финляндии сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею
Комментарии

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале турнира 2026 года национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Таким образом, Финляндия сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

Сборная Финляндии выигрывала чемпионат мира в 1995, 2011, 2019, 2022 и 2026 годах. Россия стала чемпионом мира в 1993, 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.

Единственную шайбу в финале ЧМ-2026 забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус.

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.

Материалы по теме
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Видео
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android