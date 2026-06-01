Сборная Финляндии сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале турнира 2026 года национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Таким образом, Финляндия сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира.

Сборная Финляндии выигрывала чемпионат мира в 1995, 2011, 2019, 2022 и 2026 годах. Россия стала чемпионом мира в 1993, 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.

Единственную шайбу в финале ЧМ-2026 забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус.

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.