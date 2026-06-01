Защитник сборной Швейцарии Роман Йози признан самым ценным игроком ЧМ-2026

Самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею 2026 года признан защитник сборной Швецарии Роман Йози. Об этом сообщила пресс-служба ИИХФ.

36-летний Йози провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков. Сборная Швейцарии заняла второе место на домашнем чемпионате мира. В финале команда уступила сборной Финляндии со счётом 0:1 ОТ. Единственную шайбу в решающем матче забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус на 71-й минуте.

В матче за третье место чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.