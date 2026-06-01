Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной Швейцарии Роман Йози признан самым ценным игроком ЧМ-2026

Защитник сборной Швейцарии Роман Йози признан самым ценным игроком ЧМ-2026
Комментарии

Самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею 2026 года признан защитник сборной Швецарии Роман Йози. Об этом сообщила пресс-служба ИИХФ.

36-летний Йози провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков. Сборная Швейцарии заняла второе место на домашнем чемпионате мира. В финале команда уступила сборной Финляндии со счётом 0:1 ОТ. Единственную шайбу в решающем матче забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус на 71-й минуте.

В матче за третье место чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.

Материалы по теме
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android