Объявлена символическая сборная чемпионата мира по хоккею 2026 года

Комментарии

Пресс-служба ИИХФ опубликовала символическую сборную чемпионата мира по хоккею 2026 года, который прошёл в Швейцарии.

Символическая сборная чемпионата мира 2026 года:

Вратарь: Леонардо Дженони (Швейцария);

Защитники: Роман Йози (Швейцария), Хенри Йокихарью (Финляндия);

Нападающие: Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария), Александр Барков (Финляндия).

Чемпионом мира стала сборная Финляндии. В финале команда обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Единственную шайбу забросил нападающий Конста Хелениус на 71-й минуте.

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.

