Сборная Финляндии получила трофей после победы на ЧМ-2026

Сборная Финляндии получила трофей за победу на чемпионате мира 2026 года на церемонии награждения. В финале команда обыграла сборную Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в Цюрихе (Швейцария).

Единственную шайбу в решающем матче забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус на 71-й минуте. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария проиграла в своём шестом финале подряд и получила серебряные медали.

В матче за третье место чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.