Сборная Швейцарии проиграла в своём шестом финале чемпионата мира подряд

Сборная Швейцарии проиграла национальной команде Финляндии в финале домашнего чемпионата мира 2026 года со счётом 0:1 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в Цюрихе, Швейцария. Таким образом, Швейцария потерпела поражение в шестом подряд для себя финале чемпионата мира.

Швейцария ни разу не выигрывала чемпионат мира. Команда добиралась до финала в 1935, 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026 годах.

Единственную шайбу в решающем матче турнира 2026 года забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус на 71-й минуте.

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.