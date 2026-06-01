Нино Нидеррайтер стал первым хоккеистом, проигравшим пять финалов ЧМ

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер стал единственным хоккеистом сборной, сыгравшим во всех пяти финалах на чемпионата мира для этой команды. Это стало возможным после поражения «крестоносцев» в титульном матче текущего розыгрыша с Финляндией (0:1 ОТ).

Он участвовал в решающих матчах турнира в 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026. Таким образом, он стал пятикратным серебряным медалистом ЧМ, по этому показателю он уступает только чеху Иржи Голику, игравшему в 60-70-е годы. Но так как чемпионаты мира в ту эпоху проводились по круговой системе, Нидеррайтер — первый и единственный хоккеист, пять раз за карьеру сыгравший в финале ЧМ и пять раз проигравший.

Также Нидеррайтер в составе сборной Европы сыграл на Кубке мира 2016 — где его команда также проиграла в финале сборной Канады и осталась второй.