Сборная Швейцарии не забивает в финалах чемпионатов мира более четырёх часов

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Таким образом, серия сборной Швейцарии без заброшенных шайб пересекла рубеж в четыре часа в финалах мировых первенств.

Всего у Швейцарии 249 минут 31 секунда без голов (4 часа 9 минут и 31 секунда). В 2024 году швейцарцы уступили в финале команде Чехии со счётом 0:2. В 2025 году Швейцария проиграла США в решающем матче со счётом 0:1 в овертайме. Последний гол «крестоносцев» в титульном матче был в 2018 году, во втором периоде матча со Швецией (2:3 Б).

Отметим, сборная Швейцарии проиграла в своём шестом финале чемпионата мира подряд.