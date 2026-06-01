Сборная Швейцарии не забивает в финалах чемпионатов мира более четырёх часов

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» прошёл матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 1:0 в овертайме одержала финская сборная и выиграла золотые медали. Таким образом, серия сборной Швейцарии без заброшенных шайб пересекла рубеж в четыре часа в финалах мировых первенств.

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

Всего у Швейцарии 249 минут 31 секунда без голов (4 часа 9 минут и 31 секунда). В 2024 году швейцарцы уступили в финале команде Чехии со счётом 0:2. В 2025 году Швейцария проиграла США в решающем матче со счётом 0:1 в овертайме. Последний гол «крестоносцев» в титульном матче был в 2018 году, во втором периоде матча со Швецией (2:3 Б).

Отметим, сборная Швейцарии проиграла в своём шестом финале чемпионата мира подряд.

