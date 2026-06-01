Мальгин высказался о поражении сборной Швейцарии в финале ЧМ-2026 по хоккею

Мальгин высказался о поражении сборной Швейцарии в финале ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии

Швейцарский нападающий Денис Мальгин прокомментировал поражение команды в финале чемпионата мира по хоккею со сборной Финляндии (0:0, 0:1 ОТ).

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

«Это огромное разочарование, но это хоккей. Игра закончилась со счётом 0:0. У нас были шансы, а в овертайме всё может сложиться по-разному», — приводит слова Мальгина официальный сайт ИИХФ.

Отметим, сборная Швейцарии проиграла в своём шестом финале чемпионата мира подряд.

Ранее сообщалось, что серия сборной Швейцарии в финалах без заброшенных шайб пересекла рубеж в четыре часа. Всего у Швейцарии 249 минут 31 секунда без голов (4 часа 9 минут и 31 секунда).

Сборная Финляндии сравнялась с Россией (5) по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею.

Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
