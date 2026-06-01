«Я теперь понимаю». Тренер Финляндии выделил одного игрока сборной после финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен поделился эмоциями после победы своей команды в финале чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. В решающем титульном матче «львы» были сильнее хозяев турнира. Победу финны одержали в овертайме. Счёт — 1:0.

«Сейчас не время говорить о моих трудностях. Команда сыграла очень хорошо, и у меня была отличная поддержка. Хочу поблагодарить всех игроков и особенно Сашу [Александра Баркова]. Я теперь понимаю, почему его команды так хороши и почему они добиваются успеха. Также хочу поблагодарить наш тренерский штаб. По-настоящему опытная и профессиональная команда. Они сделали мою работу легче», — приводит слова Пеннанена Ess.fi.

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира, сравнявшись с Россией по этому показателю. Баркову 30 лет. Он выступает в НХЛ за клуб «Флорида Пантерз». В текущем ЧМ он провёл все 10 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков.