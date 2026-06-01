Тренер сборной Финляндии высказался о победном голе тинейджера из «Баффало» в финале ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался о победном голе своей команды в финале чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Напомним, в решающем титульном матче «львы» были сильнее хозяев турнира. Победу финны одержали в овертайме. Счёт — 1:0. Единственную шайбу забросил 20-летний нападающий Конста Хелениус.

«Настоящий природный талант. Отличный гол. Великолепное будущее, если учитывать, насколько он техничен и быстр и какое у него прекрасное игровое чутьё», — приводит слова Пеннанена Ess.fi.

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира, сравнявшись с Россией по этому показателю. Нападающий «Баффало Сэйбрз» Хелениус присоединился к национальной команде по ходу группового этапа и провёл на текущем мировом первенстве только шесть матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста. В плей-офф ЧМ он забивал в каждой встрече.