Тренер сборной Финляндии высказался о победном голе тинейджера из «Баффало» в финале ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался о победном голе своей команды в финале чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Напомним, в решающем титульном матче «львы» были сильнее хозяев турнира. Победу финны одержали в овертайме. Счёт — 1:0. Единственную шайбу забросил 20-летний нападающий Конста Хелениус.

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

«Настоящий природный талант. Отличный гол. Великолепное будущее, если учитывать, насколько он техничен и быстр и какое у него прекрасное игровое чутьё», — приводит слова Пеннанена Ess.fi.

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира, сравнявшись с Россией по этому показателю. Нападающий «Баффало Сэйбрз» Хелениус присоединился к национальной команде по ходу группового этапа и провёл на текущем мировом первенстве только шесть матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста. В плей-офф ЧМ он забивал в каждой встрече.

