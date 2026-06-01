Главная Хоккей Новости

Самый ценный игрок ЧМ Йози отреагировал на поражение Швейцарии в финале от Финляндии

Самый ценный игрок ЧМ Йози отреагировал на поражение Швейцарии в финале от Финляндии
Защитник сборной Швецарии Роман Йози, признанный самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею 2026 года, прокомментировал поражение своей команды в финале мирового первенства с Финляндией. В решающем титульном матче «львы» были сильнее хозяев турнира в овертайме. Счёт — 1:0.

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

«Сейчас у нас ощущение большой пустоты. Мы все верили, что это будет наш момент и что мы сможем это сделать. А теперь мы снова с серебром. Это огромное разочарование, мы очень хотели выиграть дома, перед своими болельщиками. Мы не забили ни одного гола.

Лео [вратарь Леонардо Дженони] снова сыграл невероятно, как всегда. В формате «пять на три» у нас не получилось — нужно было реализовать моменты. Первый период тоже был не лучшим. После этого мы показали хорошую игру. Но пока ещё рано всё подробно анализировать.

Финны — отличная команда. В первом периоде они играли лучше. Но со второго периода мы смогли давить на них и имели несколько шансов.

Что остаётся, так это невероятная атмосфера, которую нам довелось пережить. У нас была особая связь со всей Швейцарией и с болельщиками. Мы никогда не забудем победы, которые праздновали вместе. Мы не можем достаточно поблагодарить болельщиков и всю Швейцарию за то, что они стояли за командой. Они так сильно заслуживали этот титул», — приводит слова Йози Bluewin.ch.

36-летний Йози провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
