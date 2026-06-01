В сборной Швейцарии прокомментировали поражение в финале ЧМ-2026 от Финляндии

Главный тренер сборной Швейцарии Ян Кадьо высказался о поражении своей команды в финале мирового первенства с Финляндией. В решающем титульном матче «львы» были сильнее «крестоносцев», которые были хозяевами турнира в овертайме. Счёт — 1:0.

«В голове крутится много мыслей. Больно. Мне очень жаль игроков и всех болельщиков. В итоге нам не удалось осуществить нашу мечту.

Первые 30 минут были тяжёлыми. У нас не было ног и той скорости, которую мы показывали в последних матчах. Игра изменилась после 30 минут. До этого момента Финляндия была лучше нас. В конце концов жаль, что мы не сыграли с такой же свободой в своих мыслях, как в последних нескольких матчах.

Я горжусь командой и результатом. Но сейчас трудно говорить о гордости. Тем не менее я очень восхищён своими игроками и их отношением. У меня нет слов, чтобы описать то, что они сделали. И мне больно за этих игроков, потому что я считаю, что они заслуживают большего», — приводит слова Кадьо Bluewin.ch.

Отметим, сборная Швейцарии проиграла в своём шестом финале чемпионата мира подряд.