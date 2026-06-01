Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это ужасно». Форвард сборной Швейцарии – о поражении от Финляндии в финале ЧМ-2026

«Это ужасно». Форвард сборной Швейцарии – о поражении от Финляндии в финале ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи прокомментировал поражение команды в финале ЧМ-2026 со сборной Финляндии (0:0, 0:1).

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

«Это ужасно. У нас был такой замечательный турнир. Всё было в наших руках. Прекрасные болельщики, которые поддерживали нас все две с половиной недели, вся поддержка на катке и за его пределами — дома, на публичных просмотрах и в барах. Мы это чувствовали, и сегодня нам не удалось добиться успеха на льду. Поэтому это разочарование, но мы благодарны за всю поддержку», — приводит слова Берчи официальный сайт ИИХФ.

Сборная Финляндии сравнялась с Россией (5) по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею.

Материалы по теме
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Видео
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android