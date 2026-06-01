«Это ужасно». Форвард сборной Швейцарии – о поражении от Финляндии в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи прокомментировал поражение команды в финале ЧМ-2026 со сборной Финляндии (0:0, 0:1).

«Это ужасно. У нас был такой замечательный турнир. Всё было в наших руках. Прекрасные болельщики, которые поддерживали нас все две с половиной недели, вся поддержка на катке и за его пределами — дома, на публичных просмотрах и в барах. Мы это чувствовали, и сегодня нам не удалось добиться успеха на льду. Поэтому это разочарование, но мы благодарны за всю поддержку», — приводит слова Берчи официальный сайт ИИХФ.

Сборная Финляндии сравнялась с Россией (5) по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею.