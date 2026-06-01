«Это был рывок». Сучков оценил прошедший сезон в исполнении «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков оценил прошедший сезон в исполнении уфимского клуба. «Салават Юлаев» во втором раунде плей-офф уступил будущему чемпиону «Локомотиву» в четырёх матчах.

– Подводя итоги выступления «Салавата Юлаева» в прошедшем сезоне, когда команда с последней строчки Восточной конференции смогла закончить регулярный чемпионат на пятом месте и пройти первый раунд плей-офф, какую оценку вы бы поставили как в командном плане, так и в личном, игровом?

– В любом случае завершившийся сезон получился успешным как для меня, так и для команды. Если всё резюмировать, то, конечно, это был рывок. Подняться со дна турнирной таблицы и дойти до того результата, куда мы дошли, никто не думал. Мне показалось, что все парни в «Салавате Юлаеве» выросли за этот сезон, каждый игрок стал сильнее – это сто процентов. Мы вместе прошли этот сложный этап. Я думаю, что следующий наш сезон точно будет лучше и стабильнее. Не знаю, какую оценку можно дать, но то, что был рост, – это точно, – приводит слова Сучкова официальный сайт КХЛ.