Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это был рывок». Сучков оценил прошедший сезон в исполнении «Салавата Юлаева»

«Это был рывок». Сучков оценил прошедший сезон в исполнении «Салавата Юлаева»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков оценил прошедший сезон в исполнении уфимского клуба. «Салават Юлаев» во втором раунде плей-офф уступил будущему чемпиону «Локомотиву» в четырёх матчах.

– Подводя итоги выступления «Салавата Юлаева» в прошедшем сезоне, когда команда с последней строчки Восточной конференции смогла закончить регулярный чемпионат на пятом месте и пройти первый раунд плей-офф, какую оценку вы бы поставили как в командном плане, так и в личном, игровом?
– В любом случае завершившийся сезон получился успешным как для меня, так и для команды. Если всё резюмировать, то, конечно, это был рывок. Подняться со дна турнирной таблицы и дойти до того результата, куда мы дошли, никто не думал. Мне показалось, что все парни в «Салавате Юлаеве» выросли за этот сезон, каждый игрок стал сильнее – это сто процентов. Мы вместе прошли этот сложный этап. Я думаю, что следующий наш сезон точно будет лучше и стабильнее. Не знаю, какую оценку можно дать, но то, что был рост, – это точно, – приводит слова Сучкова официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
Сучков — о зарплате Ремпала: на тренировках иногда шутили, что сколько он там получает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android