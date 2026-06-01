Хоккей Новости

Форвард Норвегии — о бронзе ЧМ: будет много пива, мы оторвёмся по полной
Нападающий сборной Норвегии Эскильд Ольсен высказался о победе над Канадой (3:2 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 в Швейцарии. Норвежская сборная впервые в своей истории завоевала медали на ЧМ.

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

«Даже несмотря на то, что мы заняли третье место, сегодня мы всё равно оторвёмся по полной. Будет много холодного пива. Мы выйдем прогуляться по улочкам Цюриха. Он немного похож на Хамар (город и коммуна в Норвегии. – Прим. «Чемпионата»), так что большой вечеринки не будет», – цитирует Ольсена VG.no.

По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.

Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории
