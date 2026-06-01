Финляндия выиграла ЧМ-2026, Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос». Главное к утру
Сборная Финляндии в финальном матче чемпионата мира 2026 года в овертайме победила национальную команду Швейцарии, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» российский теннисист Андрей Рублёв проиграл чешскому спортсмену Якубу Меншику, сборная Бразилии разгромила национальную команду Панамы в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею.
- Андрей Рублёв не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Якубу Меншику.
- Сборная Бразилии разгромила Панаму в матче с восемью голами.
- Ярославский «Локомотив» расторг контракт с 10 игроками.
- Макрон принял игроков «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы клуба в Лиге чемпионов.
- Мексика объявила состав на ЧМ-2026. В заявку вошли два игрока из РПЛ и 40-летний Очоа.
- Сборная Швейцарии три финала ЧМ подряд не смогла забросить ни одной шайбы.
- Сборная Австралии объявила состав на ЧМ 2026.
- Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
- Луис Суарес пропустит ЧМ-2026. Форвард не попал в состав сборной Уругвая.
