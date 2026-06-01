Определены лучший вратарь, защитник и нападающий чемпионата мира по хоккею 2026 года

Пресс-служба ИИХФ назвала лучшего вратаря, защитника и нападающего чемпионата мира по хоккею 2026 года, который прошёл в Швейцарии.

Лучшим вратарём турнира назван Хенрик Хёукеланн (Норвегия), оформивший три шат-аута с 93,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,74 в 10 матчах.

Лучший защитник — Роман Йози (Швейцария), набравший 12 (5+7) очков за 10 матчей.

Лучший нападающий — Маклин Селебрини (Канада) с 14 (6+8) очками в 10 матчах.

Чемпионом мира стала сборная Финляндии. В финале команда обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Единственную шайбу забросил нападающий Конста Хелениус на 71-й минуте.

В матче за третье место сборная Норвегии обыграла Канаду со счётом 3:2 ОТ. Для Норвегии это первые медали чемпионата мира в истории.