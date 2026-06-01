«Всё решил один бросок». Форвард сборной Швейцарии — о поражении в финале чемпионата мира

Форвард сборной Швейцарии Тимо Майер оценил сухое поражение от Финляндии (0:1 ОТ) в финале домашнего чемпионата мира по хоккею 2026 года.

«Мы знали, что этот финал будет очень сложным. Возможно, мы не смогли показать свою лучшую игру на протяжении всех 60 минут. Мы должны были забивать, но шайба нас подводила. Мы должны были использовать эти рикошеты в свою пользу. Мы хотели быть терпеливыми и атаковать. Всё решил один бросок. Трудно сказать, что мы могли бы сделать по-другому», – цитирует Майера Iltalehti.

Серия сборной Швейцарии без заброшенных шайб пересекла рубеж в четыре часа в финалах мировых первенств.