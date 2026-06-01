Плющев: Тардиф играет в политику, чемпионат мира от этого проиграл на 120%

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал главу Международной федерации хоккея Люка Тардифа за отстранение сборных России и Беларуси.

«Это вопрос к Тардифу. Именно он является тем законодателем, кто определяет, какие команды могут играть, а какие нет. Вот и получается, что Израиль может играть, а Россия – нет, США может, а Беларусь – нет. Вопрос тут в том, что хоккей должен был отвечать интересам спортивной составляющей, но Тардиф посчитал, что нужно поиграть в политику. Что ж, пускай играет. И самое интересное, что чемпионат мира от этого проиграл на 120%», – цитирует Плющева «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате мира сборная Финляндии завоевала золотые медали, серебро досталось хозяевам турнира Швейцарии, а бронзу забрала сборная Норвегии.