Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: Тардиф играет в политику, чемпионат мира от этого проиграл на 120%

Плющев: Тардиф играет в политику, чемпионат мира от этого проиграл на 120%
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал главу Международной федерации хоккея Люка Тардифа за отстранение сборных России и Беларуси.

«Это вопрос к Тардифу. Именно он является тем законодателем, кто определяет, какие команды могут играть, а какие нет. Вот и получается, что Израиль может играть, а Россия – нет, США может, а Беларусь – нет. Вопрос тут в том, что хоккей должен был отвечать интересам спортивной составляющей, но Тардиф посчитал, что нужно поиграть в политику. Что ж, пускай играет. И самое интересное, что чемпионат мира от этого проиграл на 120%», – цитирует Плющева «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате мира сборная Финляндии завоевала золотые медали, серебро досталось хозяевам турнира Швейцарии, а бронзу забрала сборная Норвегии.

Материалы по теме
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Видео
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android