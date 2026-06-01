«Амур» заявил о смене генерального менеджера клуба

Новым генеральным менеджером «Амура» назначен Никита Точицкий, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Его заместителем стал Дмитрий Лугин. Бывшему генменеджеру Олегу Филимонову предложена новая должность в клубе.

Точицкий — двукратный участник Кубка Вызова МХЛ (2010, 2011). Провёл 431 матч в Континентальной хоккейной лиге. Ранее на протяжении двух сезонов занимал должность заместителя генерального менеджера ХК «Амур».

Лугин — воспитанник хабаровской школы хоккея. Играл в составе молодёжной команды «Амурские Тигры». В Континентальной хоккейной лиге выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь». Всего провёл 552 матча. В минувшем сезоне входил в тренерский штаб, выполнял функции помощника главного тренера.