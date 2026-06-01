Защитник Кирилл Адамчук покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта с защитником подошёл к концу.

Хоккеист провёл в клубе два сезона, сыграл 157 матчей, не пропустив ни одной игры. Кирилл набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности «+17». В минувшем Чемпионате КХЛ Адамчук провёл 68 матчей и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на его счету один гол в четырёх играх. Ранее в карьере Адамчук также выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Амур» и «Югру».

В прошлом сезоне московское «Динамо» в первом раунде плей-офф уступило минскому «Динамо» в четырёх матчах.