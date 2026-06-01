«Адмирал» объявил об уходе ряда игроков и изменении в тренерском штабе команды

Вчера завершились контракты с «Адмиралом» у нападающих Никиты Тертышного, Владислава Кары и Владимира Брюквина, защитника Руслана Педана и вратаря Адама Гуски, а также закончился договор аренды, по которому Максим Мальцев выступал за «моряков».

Также после двух сезонов в составе «Адмирала» команду покидают защитники Семён Ручкин и Георгий Солянников. Семён провёл за «моряков» 125 матчей и набрал 21 очко (2+19), у Георгия 134 игры и 41 очко (5+36).

Тренерский штаб «моряков» покидают Ильнур Гизатуллин и Николай Карасёв.

В прошедшем сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярку на 11-м месте Восточной конференции.