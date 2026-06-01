«Амур» объявил имена главного тренера команды и его помощников

Александр Андриевский продолжит работу в качестве главного тренера «Амура» и возглавит обновлённый штаб команды. Старшим тренером команды стал Павел Десятков. Также Яков Рылов продолжит работу с защитниками.

Андриевский занял пост главного тренера хабаровского «Амура» по ходу сезона-2025/2026 (в декабре 2025 года) и довёл регулярный чемпионат КХЛ с хабаровской командой до конца.

Минувший сезон Десятков провёл на посту главного тренера тольяттинской «Лады» в КХЛ. Специалист работал в клубах КХЛ и ВХЛ, среди которых подмосковный «Витязь», красноярский «Сокол» (серебряные медали ВХЛ в 2023 году), пермский «Молот-Прикамье», самарский ЦСК ВВС и ХК «Рязань».