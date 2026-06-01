Гутик: меня поразила поддержка «Спартака», на матчах чувствуется особая атмосфера

Нападающий «Спартака» Даниил Гутик заявил, что был впечатлён поддержкой болельщиков на матчах красно-белых. Форвард продлил контракт с клубом сроком на два года.

– За эти несколько месяцев ты успел ощутить себя частью спартаковской семьи? Наверняка, и на встрече команды с болельщиками было сказано много приятных слов.

– Больше всего меня поразила поддержка «Спартака» на выездных матчах. То, как много болельщиков так искренне переживают за «Спартак» в каждом городе нашей страны. Та самая, особая спартаковская атмосфера чувствуется и на матчах в «Мегаспорте». И от встречи команды с болельщиками остались только тёплые чувства – практически каждый благодарил за игру, многие мне так и говорили: «Оставайся в «Спартаке»!» Так что да: рад ощущать себя частью большой спартаковской семьи! — цитирует Гутика пресс-служба клуба.